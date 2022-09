Daimler-Truck-Chef Martin Daum (62) sieht derzeit keine Anzeichen für eine Abkühlung im Lkw-Markt. Die Nachfrage sei ungebrochen, sagte er am Montag in Hannover am Rande der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation der Nachrichtenagentur Reuters. "In dem Moment, in dem wir Orderbücher aufmachen, füllt es sich sofort."