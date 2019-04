Der künftige Konzernchef Ola Källenius will Daimler zum CO 2 -freien Unternehmen machen - und so das Image aufpolieren.

Der Stuttgarter Automobilhersteller Daimler soll spätestens 2040 zum CO 2 -freien Unternehmen werden. Der künftige Konzernchef Ola Källenius wolle das Unternehmen auf einen grüneren Kurs steuern als der aktuelle Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche, berichtet das manager magazin. Das Projekt Nullemission solle ein Pfeiler der neuen Konzernstrategie werden. Man werde dieses Ziel sicher in Stufen erreichen, heißt es in Daimler-Kreisen. Aber am Ende müssten die Fahrzeuge, die Werke und auch die Zulieferer CO 2 -frei fahren und arbeiten. Sollte Daimler die Kohlendioxidemissionen tatsächlich bis 2040 auf null senken, wäre das zehn Jahre früher, als es das Pariser Klimaabkommen vorsieht.

Källenius wird auf der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 den aktuellen Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche nach gut 13 Jahren an der Spitze ablösen. Gegen Daimler laufen aktuell Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der US-Behörden. Das Unternehmen, so der Verdacht, habe die Stickoxidemissionen von Dieselmotoren manipuliert. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.

