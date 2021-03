Neuer Chefaufseher: Daimler-Chef Ola Källenius (r.) verabschiedet auf der Online-Hauptversammlung den langjährigen Aufsichtsratschef Manfred Bischoff mit viel Lob und warmen Worten. Bischoffs Posten soll jetzt Bernd Pischetsrieder übernehmen

