Dieter Zetsche (Bild Archiv) übergibt am heutigen Mittwoch den Vorstandsvorsitz an den Schweden Ola Källenius

Der scheidende Daimler-Chef Dieter Zetsche gibt seinem Nachfolger Ola Källenius einen eindringlichen Rat mit auf den Weg: sparen, sparen, sparen. In zwei Jahren, wenn Zetsche als Aufsichtsratschef zurückkehrt, dürfte er Källenius auch daran messen.

Der noch amtierende Daimler-Chef Dieter Zetsche hat seinem designierten Nachfolger erneut verstärkte Sparanstrengungen mit auf den Weg gegeben. "Alles steht auf dem Prüfstand: fixe und variable Kosten, Sach- und Personalkosten, Investitionsvorhaben, die Wertschöpfungstiefe und die Produktpalette", sagte Zetsche am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Berlin laut Redetext.

Im gesamten Unternehmen müssten die Kosten gesenkt und die Effizienz erhöht werden. Das diene auch dazu, die Kosten für neue Technologien in den Autos für die Kunden erschwinglich zu machen. Details ließ Zetsche zunächst offen. Mit Ablauf des Aktionärstreffens will er nach mehr als 13 Jahren an der Konzernspitze den Posten für Ola Källenius freimachen, der das Sparprogramm dann weiter ausarbeiten muss.

Im vergangenen Jahr war Daimlers Gewinn trotz eines Umsatzanstiegs um mehr als ein Viertel abgerutscht. Auch der Start ins neue Jahr sei verhalten ausgefallen, sagte Zetsche. Schwächelnder Absatz, Diesel-Rückrufe, der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie Probleme bei der Umstellung auf den neuen Abgasteststandard WLTP hatten Daimler zuletzt mächtig belastet. Ein starker Abgang bleibt dem 66-Jährigen, der in Kürze in den Tui-Aufsichtsrat berufen werden soll, somit verwehrt.

Im Hintergrund scheint Källenius schon längst an einem Sparprogramm zu arbeiten. Massiv will der Konzern vor allem in der Verwaltung die Kosten senken. Die Ausgaben in den Zentralbereichen des Autobauers sollen um 20 Prozent sinken, berichtete das "Handelsblatt". Es gehe um mehrere Milliarden Euro an Effizienzpotenzial.

Der designierte Daimler-Chef Ola Källenius feile dem Bericht zufolge schon seit Monaten an "Gegenmaßnahmen", um die Margenziele zu retten. Die Vorarbeiten für die Initiative "Move" seien weit gediehen, im Sommer solle das Sparpaket stehen. Daimler wollte sich dazu nicht äußern.

Källenius will und muss das Kunststück vollbringen, den traditionellen Auto- und Lastwagenbauer ins Zeitalter von Elektroantrieb und Mobilitätsdienste führen, ohne dass Gewinn und Beschäftigung darunter stark leiden. Und das, während sich die wichtigen Absatzmärkte gerade abkühlen.

Die Wende zur Elektromobilität müsse Daimler beschleunigen, schrieb Källenius sich kürzlich selbst ins Aufgabenheft. "Wir wollen nicht zugucken, wie diese passiert, sondern wir wollen einer der Architekten dieser Wende sein", sagte er zur Präsentation höherer CO2-Reduktionsziele des Konzerns.

Dass der Schwede Källenius anders als Zetsche kein Ingenieur ist, gilt dabei nicht als Mangel. "Er ist ein BWLer mit großem Technikverständnis", sagt einer seiner engen Mitarbeiter. Er sei ein "echter Car Guy", bescheinigte ihm einst Zetsche.

Der neue Konzernlenker hat zwei Jahre Zeit, seine Pflöcke einzuschlagen. Denn 2021 soll Zetsche nach zwei Jahren Abkühlphase als Aufsichtsratsvorsitzender zu Daimler zurückkommen - und dürfte ihn dann auch sicher an seinen Erfolgen messen.

