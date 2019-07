Weitere Gewinnwarnung aus der Autoindustrie: Der Autobauer Daimler Börsen-Chart zeigen muss seine Prognose erneut senken. Der Konzern hatte seinen Ausblick erst vor gut drei Wochen wegen steigender Kosten für die Bewältigung der Dieselaffäre reduziert. Nun erwartet Daimler das Konzern-Ebit "deutlich unter dem Vorjahreswert", wie das Unternehmen am Freitag bei der Vorlage von Eckdaten für das zweite Quartal mitteilte.

Bisher wurde für das Gesamtjahr 2019 etwa die Höhe des Vorjahresniveaus angepeilt. Als Gründe für die erneute Senkung nennt Daimler unter anderem höhere Rückstellungen für die Dieselaffäre und den erweiterten Rückruf von Takata-Airbags.

Milliardenverlust im zweiten Quartal - Aktie stürzt

Im zweiten Quartal hat Daimler Börsen-Chart zeigen zudem einen Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe von 1,6 Milliarden Euro erlitten. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte es noch einen Gewinn von 2,6 Milliarden Euro gegeben. In der Sparte Mercedes Benz Cars steht im zweiten Quartal ein Minus von 0,7 Milliarden Euro zu Buche. In der Sparte Mercedes Benz Vans ist es sogar ein Quartalsverlust von 2 Milliarden Euro.

Anleger reagierten schockiert: Im frühen Handel sackten die Papiere der Stuttgarter um mehr als 4 Prozent auf 44,69 Euro ab, nachdem sie bereits in den vergangenen Tagen deutlich verloren hatten. Das ist das tiefste Niveau seit mehr als drei Jahren. In den vergangenen Tagen hatten auch zahlreiche Autozulieferer wie Aumann und BASF die Branche mit Gewinnwarnungen verunsichert.

Das Konzern-Ebit vor Daimler für das Gesamtjahr wird nun deutlich unter dem Vorjahreswert erwartet an Stelle des bislang avisierten Ergebnisses in der Größenordnung des Vorjahres. Für Mercedes-Benz Cars wird eine Umsatzrendite von 3 bis 5 Prozent avisiert statt bisher 6 bis 8 Prozent.

