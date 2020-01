Der Stuttgarter Autokonzern Daimler wird seine mit großen Zielen gestartete Innovationseinheit Lab1886 einstellen. Die 2007 unter dem Namen Business Innovation gestartete Gruppe wird nach Informationen des manager magazins geschlossen. Daimler-Chef Ola Källenius spare aktuell in etlichen Bereichen abseits des klassischen Autogeschäfts, heißt es in Konzernkreisen. In dem Zusammenhang werde auch Lab1886 gestoppt. Daimler äußerte sich dazu nicht.

Aus der Innovationseinheit gingen Konzerntöchter wie das Carsharing-Projekt Car2Go und die Mobilitätsapp Moovel hervor; beide wurden Anfang 2019 in Gemeinschaftsunternehmen mit dem Konkurrenten BMW eingebracht. Auch die Investition in das Flugtaxiunternehmen Volocopter basiert auf einem Lab1886-Projekt. Der bekannteste Chef der Einheit, der Franzose Jerome Guillen, stieg inzwischen zu einem der wichtigsten Manager des Elektroauto-Marktführers Tesla auf.

Lab1886 sollte eigentlich weiter in Stuttgart, Berlin, Peking und Atlanta Start-ups hochziehen. Der Name der Einheit ist eine Anspielung auf das Geburtsjahr des Automobils.

Die ganze Geschichte lesen Sie auf manager magazin premium.