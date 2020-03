Aiways U5:

Der in Europa bislang noch kaum bekannte chinesische Elektroautobauer Aiways wollte in Genf seinen Elektro-SUV U5 zeigen – ein knapp 4,6 Meter langes E-Auto, das ab August 2020 in mehreren europäischen Ländern verfügbar sein wird. Damit ist Aiways der erste chinesische Elektroautobauer, der sich in größerem Stil nach Europa wagt. Angeboten wird der U5 ausschließlich im Leasing. Genaue Monatsraten, Batteriegrößen und Leistungsdaten sind bislang noch nicht bekannt. Allerdings will Aiways den Wagen nun bei einer Fahrveranstaltung in Deutschland vorstellen – manager-magazin.de wird darüber in wenigen Tagen ausführlich berichten.