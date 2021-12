Chinesischer Partner BAIC legt höhere Beteiligung an Daimler offen

Daimlers chinesisches Partnerunternehmen BAIC besitzt schon seit 2019 einen Anteil in Höhe von knapp 10 Prozent an dem deutschen Autobauer. Bekannt wurde dies aber erst jetzt. Damit halten chinesische Unternehmen knapp 20 Prozent an Daimler.