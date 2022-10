Der Chef war zu Scherzen aufgelegt. "Unsere Cupra-Kunden sind im Durchschnitt etwa 40 Jahre alt", sagte Wayne Griffiths. "Ich fahre selbst einen Cupra Formentor. Ich bin zwar nicht mehr 40, versuche aber zumindest so auszusehen." Blondierter Undercut, sportliches Sakko, enge Jeans, Sneaker – so überspielte er seine 56 Jahre, als er am Donnerstag in Nürtingen vor den rund 500 Besuchern des "Ifa Branchengipfel" auftrat. Die Kleinstadt in der schwäbischen Provinz ist mit mehreren Automobilstudiengängen so etwas wie eine Kaderschmiede der Branche.