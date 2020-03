14





Vor einer Woche bemühte sich Oliver Zipse redlich darum, ein wenig Zuversicht in eine streckenweise gespenstisch anmutende Gesprächsrunde zu bringen. Weil der Genfer Autosalon Coronavirus-bedingt ausfiel, sprach der BMW-Chef Dienstag vergangener Woche per Telefonkonferenz mit Journalisten in Deutschland. Teilnehmer flogen teils aus der Leitung, die Konferenz holperte deshalb streckenweise dahin. Doch sie drehte sich großteils um ein Thema - nämlich um die Auswirkungen der Coronavirus-Restriktionen auf BMWs Geschäft.

Bislang, so versicherte Zipse zunächst, "haben wir keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit unserer Werke". Das globale Absatzziel bleibt aus heutiger Sicht unverändert, wir erwarten nämlich ein leichtes Wachstum", übte sich Zipse in verhaltenem Optimismus. In China, so gab Zipse dann zu, sei die Situation eine andere." Da habe BMW Börsen-Chart zeigen eine "deutliche Delle" im Februar verspürt. Diese werde aber im März "nicht mehr so auftreten".

Die genauen wirtschaftlichen Auswirkungen, so Zipse, seien aber "aus heutiger Perspektive nur sehr schwer vorauszusagen." Ähnlich vorsichtig äußerte sich auch Daimler-Chef Ola Källenius jüngst im Interview mit dem "SPIEGEL": In China würden "sowohl die Produktion als auch der Verkauf beeinträchtigt" sein. Das Ausmaß der Folgen lasse sich jedoch noch nicht absehen, warnte er.

Riesen-Herausforderung neben der Elektromobilität

Mit anderen Worten: Neben Handelsstreitigkeiten, rückläufigen Verkaufszahlen in den USA und einem bereits vor der Viruskrise schwächelnden Automarkt in China kommt nun auf die Autoindustrie die nächste Riesen-Herausforderung zu - und das bereits vor der eigenen Haustüre: Europas drittgrößte Volkswirtschaft Italien schickt sich wegen des Coronavirus selbst in den wirtschaftlichen Winterschlaf, was Europa schnell in Richtung Rezession befördern könnte. Einige Ökonomen erwarten bereits auch für Deutschland ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung.

Schon bisher waren die Vorzeichen für die Autobranche in diesem Jahr mau: Die Hersteller müssen kräftig in die Elektrifizierung ihrer Modelle investieren, um die strengeren CO2-Flottenziele in China und Europa zu schaffen. Bei Volkswagen und Co. sollten halbwegs stabile Verkäufe konventioneller Modelle dafür das nötige Kleingeld liefern - vor allem in China, wo die deutschen Hersteller zwischen 30 und 40 Prozent ihres weltweiten Absatzes verkaufen.

Wie wichtig die Produktion in China mittlerweile für die deutsche Autoindustrie ist, illustrierte jüngst eine Studie der Deutschen Bank: Im vergangenen Jahr fertigten die deutschen Hersteller in China 5,08 Millionen Fahrzeuge. In Deutschland dagegen sank die Fertigung auf 4,67 Millionen Autos - der tiefste Wert seit 1996.

Allerdings müssen sich die Deutschen nun auch in China auf gröbere Verwerfungen einstellen: Die jüngste Jahresprognose des chinesischen Branchenverbands PCA geht von einem Absatzrückgang von 8 Prozent aus. Die durch die Coronavirus-Fälle ausgelöste weltweite Verunsicherung könnte auch auf den US-Automarkt durchschlagen, warnte die Nachrichtenagentur Bloomberg jüngst.

"Coronavirus ist weiteres großes Problemfeld"

Denn auch in den USA stürzten die Aktienkurse zuletzt kräftig ab. "Die echte Gefahr ist ein Nachfragekrise in den USA", erklärte eine auf die Autobranche spezialisierte Ökonomin gegenüber der Nachrichtenagentur. "Werden die Leute weiterhin kaufen oder werden sie nervös, weil ihre privaten Altersvorsorge-Depots riesige Verluste verzeichnen?"

Als Vorzeichen einer schärferen Krise für die Autobranche lassen sich auch die jüngsten Nachrichten der Zulieferer lesen. So meldete Continental vor kurzem einen Verlust von 268 Millionen Euro für das Jahr 2019. Im Jahr zuvor wies der Autozulieferer-Riese noch einen Ebit-Gewinn von 4 Milliarden Euro aus. Für dieses Jahr rechnet Continental mit einem globalen Produktionsrückgang von 2 bis 5 Prozent bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen - nach aktuellem Stand der erfassbaren Auswirkungen des Coronavirus.

Die Autoindustrie habe mit der "Coronavirus-Krise momentan noch ein weiteres großes Problemfeld", schreibt Frank Schwope von der NordLB in einer aktuellen Analyse. "Gut möglich, dass der [Continental-]Vorstand bei einer Ausweitung der Krise seine Ziele noch einmal nach unten korrigieren muss", so Schwope.

Es gibt natürlich auch optimistischere Einschätzungen. So rechnet etwa Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld damit, dass sich der chinesische Neuwagenmarkt im Laufe des Jahres erholen sollte. Trotz des Coronavirus seien sämtliche Fabriken des Autozulieferers in China wieder in Betrieb, erklärte er gegenüber Bloomberg TV, die Kapazitätsauslastung liege dort bei 80 Prozent.

Klar ist aber schon jetzt, dass sich die Autobranche auf stürmische Zeiten einstellen muss. Zwar vermag aktuell kein Autokonzern die tatsächlichen Auswirkungen auf sein Geschäft vorauszusagen, da die Lage schlicht noch zu unübersichtlich ist. Sicher ist jedoch: Die Autoindustrie hatte ohnedies ein schwieriges Jahr vor sich - und es dürfte jetzt nochmal ein Stück weit härter werden.