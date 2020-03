Jetzt sechs Fabriken allein in Italien geschlossen: Ein Fiat-Mitarbeiter mit Maske verlässt am 10. März eine Produktionsstätte in Turin.

Der Autobauer Fiat Chrysler schließt wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit die meisten Werke in Europa. Davon ist auch die Maserati-Produktion betroffen. Bis Ende März werden allein in Italien sechs Produktionsstätten betroffen sein und jeweils ein FCA-Werk in Serbien und Polen , teilte das italienisch-amerikanische Konzern am Montag mit. Die Nachfrage sinke rapide.

In Italien steht das öffentliche Leben komplett still. Nach China ist Italien am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Sie wird nach Befürchtung des Experten Ferdinand Dudenhöffer "in Teilen der westeuropäischen Autoindustrie" selbst bei optimistischer Einschätzung "eine Schneise der Verwüstung" hinterlassen. Der Grund: Corona verschärfe die Problemlage der Industrie lediglich.

Der Automobilbranchen-Experte, der seit kurzem als Studienleiter des Institute for Customer Insight an der Universität St. Gallen arbeitet, hat über das Wochenende die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den westeuropäischen Automarkt analysiert. Die Studie liegt manager-magazin.de vor, und sie zeichnet ein bitteres Bild für die nahe Zukunft der europäischen Autoindustrie

Allein in Deutschland, so prognostiziert Dudenhöffer, werde der Pkw-Absatz in diesem Jahr um eine halbe Million Fahrzeuge schrumpfen. Statt zuletzt rund 3,6 Millionen Fahrzeugen werden in Deutschland laut seiner Prognose in diesem Jahr also nur mehr 3,1 Millionen Autos verkauft. Die deutschen Autobauer müssen sich in ihrem Heimatmarkt also auf ein Absatzminus von rund 14 Prozent einstellen.

Vor allem eben in Italien dürften im laufenden Jahr 16,2 Prozent weniger Autos verkauft werden. Aber auch auf den Hauptmärkten wie Deutschland (-14 %), Frankreich (-13 Prozent) und Spanien (-10 Prozent) würden die Hersteller im laufenden Jahr deutlich weniger Fahrzeuge verkaufen als im Vorjahr. Allein in Deutschland werde das erwartete Absatzminus rund eine halbe Million Autos ausmachen. Der Einbruch wird so deutlich ausfallen, weil der Neuwagenmarkt in Deutschland im vergangenen Jahr noch sehr gut lief. Auch ohne Coronavirus wäre der deutsche Neuwagenmarkt um 300.000 Fahrzeuge zurückgegangen, meint Dudenhöffer.

"Das Schlimmere kommt noch" für die Autobranche, meint die FT

Im Schnitt werde das Minus in West-Europa bei 11 Prozent liegen, sagt der Experte voraus - wohlgemerkt unter der günstigen Annahme, dass sich das öffentliche Leben in drei Monaten wieder normalisiert, das Finanzsystem in Europa nicht zusammenbricht und es keine Bankenpleite gibt.

Doch auch ohne die verschärfenden Wirkungen der Corona-Pandemie wäre der Markt in West-Europa auf geschätzte 13,73 Millionen Verkäufe geschrumpft. Corona erhöhe das Minus lediglich nochmals um mindestens eine Million weniger Verkäufe.

Italienische Zustände auf dem Automarkt könnten mit etwas Zeitverzug auch bald die deutschen Autobauer treffen, wie wir erst vor wenigen Tagen berichteten.

Nun warnt auch die Wirtschaftszeitung "Financial Times" ("FT") vor heftigen Verwerfungen auf dem europäischen Automarkt. Zwar sei in Italien der Neuwagenverkauf im Februar nur um 9 Prozent zurückgegangen, doch "das Schlimmere kommt noch", meint die "FT". In diesem Monat könnte Italiens Rückgang bei den Neuwagenzulassungen noch Chinas 79-Prozent-Rückgang vom Februar übertreffen.

Schon vor der Coronakrise sind die Pkw-Neuzulassungen in Europa zurückgegangen, auch weil sämtliche Autohersteller unter Druck sind, die strengeren CO2-Flottenziele der EU zu erfüllen. Optimisten, so meint die "FT", hoffen nun für eine Erholung in V-Form - schließlich seien Autos keine verderblichen Güter. Die verunsicherten Konsumenten könnten ihre Autokäufe schließlich auf einen späteren Zeitpunkt aufschieben, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat.

Ein starker Wirtschaftsabschwung, warnt die FT, könnte den Rückgang allerdings U-förmig verlaufen lassen - wie es bereits in der Finanzkrise 2008/2009 der Fall war. Damals sei etwa Großbritanniens Autoproduktion um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Es hat ein knappes Jahrzehnt gebraucht, bis die Autoproduktion und die Neuwagenverkäufe wieder auf dem Niveau vor der Finanzkrise angelangt war.

Zuletzt hätten sich die Autohersteller Ferrari, FCA und BMW am besten gehalten - während Autobauer mit hohen Kosten am schlimmsten betroffen waren. So hätten sich die Aktienkurse von Renault und Aston Martin im vergangenen Monat halbiert.

Zwar stellen Staaten nun Hilfen in Aussicht. Die französische Regierung, die 15 Prozent an Renault hält, hat dem Unternehmen bereits Unterstützung zugesagt. In Deutschland stehen Steuerstundungen und unbegrenzte Staatsgarantien für Kredite im Raum. Und Staaten könnten noch in anderer Art und Weise eingreifen, meint die FT - wie etwa mit einer "Abwrackprämie", wie sie Deutschland und andere EU-Länder nach der Finanzkrise einführten.

Allerdings stand Europas Autobranche bereits vor der Coronavirus-Pandemie heftig unter Druck. Denn ihr Kernprodukt - Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor - gilt zunehmend als Auslaufmodell. Die heftigen Verwerfungen, der praktische Stillstand des öffentlichen Lebens in vielen EU-Nationen, die daraus resultierende allgemeine Verunsicherung - all das verschärft die ohnedies schwierige Lage für die Autobranche noch mal kräftig.

Mit politischer Unterstützung, so meint die FT, werde die Branche auch durch diese Krise kommen. Investoren, und damit alle Besitzer von Aktien von Autokonzernen und Zulieferern, müssen sich jedoch auf höchst unruhige Zeit einstellen.