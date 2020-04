Vor einem halben Jahr schien die Expansionswelt des Shuttlediensts Moia noch in Ordnung: Rechtsstreitigkeiten mit marodierenden Taxifahrern hatte das von VW gegründete Mobilitäts-Start-up aus dem Weg geräumt, von Mitte März bis Mitte Oktober 2019 hatten die 200 goldschwarz lackierten Moia-Elektrobusse 770.000 Fahrgäste quer durch Hamburg transportiert.

Die Moia-Flotte, so hieß es zur ersten Zwischenbilanz Mitte Oktober 2019, sollte bis Ende 2020 auf 500 Busse wachsen. Das Geschäftsgebiet vergrößerte das "Social Movement", wie sich Moia anfänglich selbst bewarb, von 200 auf 300 Quadratkilometer. Anfang März, so heißt es auf Anfrage des manager magazins, lag die Hamburger Moia-Flotte bereits bei 330 Fahrzeugen, die Zahl der insgesamt beförderten Passagiere überstieg die Zwei-Millionen-Marke.

Dann kamen die Ausgangsbeschränkungen der Coronavirus-Pandemie, die Zeit des "Social Distancing" statt des "Social Movement". Seither steht die Geschäftswelt nicht nur beim Shuttledienst Moia Kopf - sondern auch bei den Konkurrenten, die mit geteilten Fahrten oder Autos für Mobilität in Großstädten sorgen wollen.

Sie alle leiden unter kräftigen Buchungs- und damit Umsatzeinbrüchen. Sie manövrieren mit ähnlichen Strategien durch die Coronakrisen-Zeit, wie Recherchen von manager magazin ergaben. Von deutlichen Änderungen am Geschäftsmodell oder gar Rückzug aus Märkten wollen sie aber nichts wissen: Die neuen Auto-Mobilitätsanbieter setzen aufs Aussitzen, auf die eigene Flexibilität und darauf, dass die finanzstarken Investoren in ihrem Rücken nicht allzu unruhig werden. Und bislang funktioniert das sogar leidlich - anders als etwa bei den E-Scooter-Verleihern, die reihenweise Mitarbeiter freistellen.

Bei Moia ist das Geschäft mit den via App buchbaren geteilten Fahrten zwar heftig eingebrochen. Bis Ende März waren die Shuttles im Hamburger Geschäftsgebiet noch regulär unterwegs, auch wenn dann nur mehr höchstens zwei Passagiere oder eine mehrköpfige Familie je Fahrzeug mitfahren durften. Seit 1. April wird Moia in einer Art Not-Modus betrieben: Die Shuttleflotte ist aktuell auf 100 Fahrzeuge dezimiert, die ausschließlich in der Zeit von 0 bis 6 Uhr buchbar sind. Damit wird Moia quasi zum Nacht-Kleinbus im Öffentlichen Nahverkehrsnetz. Die Shuttles sind mit Zeit- oder Einzelkarten des Hamburger Verkehrsverbunds kostenlos nutzbar, sonstige Fahrgäste zahlen vier Euro.

Viel Geld dürfte Moia mit dieser Notlösung nicht verdienen. Schließlich hat das Mobilitäts-Start-up für 800 seiner 1000 Beschäftigten Kurzarbeit beantragt. Moia wird vom Autoriesen Volkswagen finanziert und mit Elektro-Shuttles versorgt. Deshalb dürfte dem Shuttledienst wohl kaum so schnell das Geld ausgehen, wie sich auch aus Nachfragen entnehmen lässt. Man überprüfe "die Notwendigkeit der Maßnahmen regelmäßig", heißt es in einer Antwort-Mail des Moia-Pressesprechers. Moia werde sein Angebot wieder hochfahren, "wenn das öffentliche Leben in unsere Städte zurückkehrt und die Menschen unser Mobilitätsangebot wieder benötigen."

Größere Änderungen plant Moia offenbar nicht: Man sei in Hamburg angetreten, um das Geschäftsmodell zu optimieren, heißt es vom Unternehmen. Bis zur Corona-Krise habe man erfolgreich einen Service mit wachsenden Fahrgastzahlen aufgebaut. "Wie in der Vergangenheit werden wir auch künftig unser Geschäftsmodell flexibel adaptieren, erweitern und gegebenenfalls neue Kooperationsformen testen." Den Fahrerbereich hat Moia aber nun per Folie vom Fahrgastraum abgetrennt, zudem werden die Fahrzeuge während jeder Schicht mehrfach gereinigt. Und jedes Fahrzeug hat Desinfektionsmittel an Bord.

Moias Konkurrent beim Ridesharing, der Anbieter Clevershuttle, hatte sich bereits vor der Coronakrise aus Hamburg zurückgezogen. Nun hat der Mobilitätsanbieter sein Angebot angesichts von Nachfrageeinbrüchen von bis zu 75 Prozent deutlich zurückfahren müssen. Fast die gesamte Belegschaft - mehrere hundert Mitarbeiter - sind auf Kurzarbeit gesetzt. Nur noch etwas mehr als ein Fünftel der 500 Wagen starken Flotte auf den Straßen unterwegs. Das eigentliche Geschäftsmodell Pooling, also das gleichzeitige per App gesteuerte Befördern verschiedener Fahrgäste, ist angesichts von Corona aktuell ausgesetzt.