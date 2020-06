5





Schon mal was von Sixt+, Volvo Care, dem My Hertz Weekend oder gar der Mercedes Flexperience gehört? Mit diesen Markennamen bewerben Autohersteller und Verleiher ihre Autoabo-Angebote. Die Branche will damit zu einem monatlichen Fixpreis flexiblere Mobilitätsangebote anbieten, mit denen Kunden zum einen vergleichsweise kurze Kündigungsfristen von ein bis drei Monaten haben. Zum anderen können die Autoabo-Nutzer auch leicht auf ein anderes Modell umsteigen, was etwa beim Leasing mit seiner oft dreijährigen Bindung an ein bestimmtes Fahrzeug nicht möglich ist.

Bislang war das Interesse von deutschen Kunden an dieser Autonutzungsform aber eher verhalten. Denn entsprechende Angebote kosten meist einen mittleren dreistelligen oder niedrigen vierstelligen Euro-Betrag - pro Monat.

Das Interesse an Autoabos steigt aber aktuell deutlich, wie eine neue Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman zeigt, die manager magazin exklusiv vorliegt. Zuletzt signalisierten bereits 38 Prozent der Deutschen Interesse an einem Auto-Abo, jeder achte Befragte habe bereits Auto-Abos genutzt. Vor einem Jahr interessierten sich nur ein Viertel der 500 befragten Deutschen für diese Art der Mobilitätsangebote.

Den Grund für das beschleunigte Interesse sieht Studienautor Joachim Deinlein in der Coronavirus-Pandemie. Viele Menschen meiden öffentliche Verkehrsmittel und steigen lieber in ein eigenes Auto ein, das sie nicht kurzfristig mit mehreren anderen teilen müssen. Die Pandemie sorgt aber auch für große Unsicherheit. Viele Deutsche wollen deshalb aktuell keine großen Ausgaben tätigen, aber dennoch zumindest für ein paar Wochen oder Monate ein eigenes Auto nutzen. All das "befördert das Abo-Modell", so Deinlein.

Zudem, so meint er, haben die Autoabo-Anbieter zuletzt auch ihre Kündigungsfristen deutlich gesenkt. Anfangs seien Haltedauern von mehr als sechs Monaten für ein Fahrzeug üblich gewesen. "Jetzt geht der Trend zu monatlich kündbaren Abos", so der Berater.

Nutzerzahlen bei Abos sind noch gering - wegen hohem Preis

In der Coronakrise haben sich zudem auch die Grenzen zwischen Carsharing und Autoabo verwischt. So bieten etwa Sixt und Share Now nun eine Monatsmiete für ihre Sharing-Fahrzeuge an. Die dabei vermieteten Fahrzeuge werden vor der Übergabe gründlich desinfiziert. Anders als beim Carsharing können die Fahrzeuge während des Mietmonats nur von einem Fahrer benutzt werden. Das kommt dem Grundgedanken eines Auto-Abos schon sehr nahe.

Noch sind die Nutzungszahlen für Autoabos in Deutschland sehr gering. Genaue Zahlen wollen die Anbieter nicht veröffentlichen, allerdings steigen immer mehr Unternehmen in diese spezielle Art der Autovermietung ein. Neben den Abo-Varianten der Autohersteller gibt es noch entsprechende Angebote von klassischen Autovermietern und nun auch von ersten Autohandelsgruppen. Autoleasing-Spezialisten offerieren ebenfalls bereits Abo-Varianten. Und es gibt dann noch eine Reihe von spezialisierten Start-Ups wie Cluno, Like2Drive, Flexdrive oder Carvolution.

Oliver Wyman hat je 500 Menschen in fünf Ländern zu Auto-Abos online befragt. Dabei zeigte sich, dass die Deutschen mit 38 Prozent der Befragten das größte Interesse an Auto-Abos bekunden. In den USA waren es nur 12 Prozent, in Schweden 25 Prozent. "Wir sind schon weiter in der Frage, Mobilität flexibler zu beziehen", meint Deinlein zum deutschen Vorsprung. Hierzulande gebe es eine hohe Zahl an Carsharing-Anbietern, auch die Bereitschaft zu privatem Leasing steige. Das helfe auch den Auto-Abos.

Jeder achte Befragte würde über 1250 Euro monatlich zahlen

Fast zwei Drittel der befragten Deutschen wollen weniger als 500 Euro pro Monat für ein solches Abo ausgeben. Immerhin 16 Prozent wären aber bereit, mehr als 1250 Euro monatlich für flexible Autonutzung zu zahlen.

Allerdings sei der Unterschied zwischen monatlichen Leasingraten und Auto-Abogebühren nach wie vor sehr hoch, meint Deinlein. Deshalb ist das Geschäft mit Auto-Abos noch ein Nischenmarkt. "Wenn Auto-Abos im Vergleich zur monatlichen Leasingrate so viel teurer sind, dann ist das prohibitiv", so Deinlein. "Kunden können am Anfang nicht gut entscheiden, wie viel Flexibilität sie wirklich brauchen und bezahlen wollen."

Die hohen monatlichen Raten schrecken also noch viele potenzielle Interessenten ab. Senken könnten sie die Anbieter, indem sie statt mit reinen Neuwagen auch mit jungen Gebrauchtfahrzeugen in ihrem Tausch-Pool arbeiten. Oder Flottenfahrzeuge mit anderen Mobilitätsdiensten teilen. Bislang schafft das kein Anbieter. Es bleibt also auch beim Geschäftsmodell noch einiges zu tun - auch wenn das Kundeninteresse an Auto-Abos aktuell merklich steigt.