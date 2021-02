Folge von Grenzkontrollen Autoindustrie rechnet für Montag mit Fabrikschließungen

Kontrollen und Corona-Testpflicht für einreisende Lkw-Fahrer an der deutschen Grenze könnten schon am Montag die Autoproduktion in vielen Werken empfindlich stören. Der Lobbyverband VDA zetert und fordert, die ärztliche Testpflicht für eine Woche auszusetzen.