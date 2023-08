In den Ermittlungen über eine mögliche Verwicklung von Continental in den VW-Abgasskandal gibt es ein weiteres Geständnis. Gegen einen weiteren ehemaligen Mitarbeiter des Autozulieferers sei das Verfahren vorläufig gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit. Das zuvor bereits bekannt gegebene Verfahren gegen einen technischen Mitarbeiter sei nach der Zahlung einer Geldauflage endgültig eingestellt worden. Beide Beschuldigte hätten gestanden.