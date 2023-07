Stiebel Eltron will am vor der Schließung stehenden Continental-Standort in Gifhorn künftig Teile für Wärmepumpen herstellen. Das sehe eine nun unterzeichnete Absichtserklärung vor, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Die konkreten Verhandlungen sollen nun umgehend beginnen. Wann mit einem Abschluss zu rechnen sei, ließen beide Seiten offen.