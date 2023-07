Zunehmender Kostendruck Continental schließt Werk in Gifhorn

Ziel sei es, möglichst viele der Arbeitsplätze zu erhalten, kündigte Personalvorständin Ariane Reinhardt (53) an. "Es ist unsere feste Absicht, möglichst viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Arbeit in Arbeit zu bringen, also den nahtlosen Übergang in eine neue Beschäftigung innerhalb von Continental oder auf dem externen Arbeitsmarkt zu ermöglichen."

Bereits seit 2005 hat Continental gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu verbessern. Die Maßnahmen sind damit nicht Teil des laufenden Strukturprogramms von Continental, das 2019 gestartet wurde, um die Transformation des Unternehmens angesichts des Strukturwandels in der Automobilindustrie zu ermöglichen.