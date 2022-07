An der im April gesenkten Prognose für 2022 hielt der Vorstand fest. So soll der Umsatz zwischen 38,3 und 40,1 (Vorjahr 33,8) Milliarden Euro liegen und die operative Rendite zwischen 4,7 und 5,7 Prozent. Der Konzern rechnet früheren Angaben zufolge angesichts der Pandemie und dem Ukraine-Krieg in diesem Jahr mit zusätzlichen Kosten für Energie, Logistik und Material von 3,5 Milliarden Euro.

Automotive-Sparte schneidet besser ab

Im Quartal fiel der Umsatz vor allem in der Automotive-Sparte mit 4,3 Milliarden Euro besser aus als die Experten Conti zugetraut hatten. Das operative Ergebnis lag im Reifen-Geschäft über den Erwartungen, bei Contitech deutlich darunter.