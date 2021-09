Neue Studie Chipmangel kostet Autoindustrie doppelt so viel wie bislang angenommen

Die globale Chipkrise hält weiter an, frühestens 2022 wird mit einer Entspannung der Lage gerechnet. Einer neuen Studie zufolge entgehen der Autoindustrie daher allein in diesem Jahr voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 180 Milliarden Euro.