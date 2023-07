Die chinesische Regierung will den Absatz von Autos und damit die schleppende Konjunktur ankurbeln. Die Regionen sollen ermutigt werden, ihre jährlichen Quoten für den Autokauf zu erhöhen, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung von 13 Regierungsbehörden. Zugleich soll der Verkauf von Gebrauchtwagen gefördert werden.