Die neuen Auflagen einiger Länder für Reisende aus China sorgen in der Luftfahrtbranche für Diskussionen. Der Verband der Fluggesellschaften IATA kritisiert, dass mehrere Länder negative Covid-Tests von Einreisenden aus China verlangen. "Es ist sehr enttäuschend, zu sehen, dass Maßnahmen, die sich in den vergangenen drei Jahren als unwirksam erwiesen haben, reflexartig wieder eingeführt werden", teilte IATA-Chef Willie Walsh (61) am Mittwoch am IATA-Sitz in Genf mit.