Carsharing VW stößt verlustreiche Tochter WeShare an Miles ab

Insgesamt weist das Unternehmen in seinen Bilanzen bislang allerdings deutliche Fehlbeträge aus: minus 6,9 Millionen Euro für das Jahr 2019, minus 4,1 Millionen Euro für 2020. Die Konsolidierung mit einem der Hauptwettbewerber – WeShare war mit seinen 2000 Flottenfahrzeugen zuletzt der fünftgrößte Anbieter in Deutschland – soll nun die Marktposition stärken. Mackprang sprach am Dienstag von "einem bedeutsamen Schritt in die richtige Richtung".