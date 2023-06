Im Dezember 2019 floh Ghosn, versteckt in einer Kiste an Bord eines Privatjets, aus Japan und in den Libanon, die Heimat seiner Kindheit. Der ehemalige Manager besitzt neben der libanesischen auch die französische und brasilianische Staatsbürgerschaft. Nach seiner Ankunft im Libanon sagte Ghosn seinerzeit, er entkomme einem "manipulierten" Justizsystem in Japan und wolle seinen Namen reinwaschen.

Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte Frankreichs Justiz gegen den in den Libanon geflohenen Ghosn internationalen Haftbefehl erlassen. Da Ghosn die libanesische Staatsbürgerschaft besitzt, ist mit seiner Auslieferung wohl nicht zu rechnen. Er darf den Libanon aber auch nicht verlassen. Laut "Wall Street Journal" hätten libanesische Behörden seine Pässe beschlagnahmt. In Japan soll Ghosn der Prozess gemacht werden. Die Verhandlungen sollen am 18. September beginnen.