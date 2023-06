Ganz so euphorisch ist es im Rest der Branche zwar nicht. Aber das Geschäft läuft nach wir vor. Für 2022 bezifferte der Caravaning Industrie Verband (CIVD) den Jahresumsatz für die gesamte Branche auf rund 33 Milliarden Euro. Davon machte die Caravaning-Industrie allein elf Milliarden Euro Umsatz aus und die Händler 7,2 Milliarden Euro. Die Camping- und Stellplätze, ebenfalls reingerechnet, kamen auf 15,1 Milliarden Euro. Auch wenn die Branche damit nicht mehr ganz an die Rekordzahlen aus den Pandemiejahren 2020 und 2021 aufschließen konnte, war am Ende von einem bemerkenswerten Jahresergebnis die Rede. Insgesamt wurden 90.985 Freizeitfahrzeuge sind vergangenes Jahr in Deutschland neu zugelassen worden – das dritthöchste Ergebnis bei den Neuzulassungen überhaupt.