Demnach werde BYD im Oktober mit dem Verkauf beginnen, die ersten Fahrzeuge sollen im vierten Quartal ausgeliefert werden. Erste Stores in ausgewählten Großstädten sollen ab Oktober eine Auswahl an Modellen zeigen. Welche Modelle BYD zu welchem Preis anbieten wird, ist noch nicht bekannt. Eine deutsche (www.bydauto.de) und eine schwedische Website will der Hersteller noch im August einrichten.

BYD-Elektroautos zählen in China zu den beliebtesten

In China zählen die Elektroautos von BYD mit einem Marktanteil von 15,5 Prozent (Stand April) knapp vor Tesla zu den beliebtesten. BYD will nach früheren Angaben im kommenden Jahr bis zu 200.000 E-Autos auf dem europäischen Markt verkaufen . Der Konzern produziert Fahrzeuge an mehr als 30 Standorten weltweit und stellt auch Elektrobusse, Lastkraftwagen sowie Transporter her.