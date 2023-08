Jabil hatte erst jüngst seine Produktionsanlagen in Chengdu und Wuxi in einer eigenen Sparte gebündelt, die nun an BYD gehen. Die Citi-Experten erklärten, sie gingen davon aus, dass BYD sein Geschäft mit Apple weiter ausbaut. Zur Finanzierung dürfte BYD auf Kredite und eine Kapitalerhöhung setzen.

Xpeng übernimmt Enwicklung von Didi

Der BYD-Rivale und Volkswagen-Partner Xpeng übernimmt unterdessen die Auto-Entwicklungssparte des Mitfahrdienstes Didi für bis zu 744 Millionen Dollar. In der Vereinbarung verpflichtet sich Xpeng, 2024 einen Kleinwagen unter einer neuen Marke auf den Markt zu bringen, der in der Preisspanne von rund 150.000 Yuan (19.000 Euro) liegen solle. Derzeit kosten die Xpeng-Autos mindestens 200.000 Yuan. "Als ein Elektroauto-Startup sind wir nicht so erfahren im Kostenmanagement im 150.000-Yuan-Segment wie Volkswagen und andere etablierte Autobauer", sagte Xpeng-Chef He Xiaopeng (45). Die Partnerschaft mit Didi stelle zu Beginn ein gewisses Absatzvolumen sicher. Das Fahrzeug, das den Projektnamen MONA trägt, solle auch an Einzelkunden verkauft werden. Jährlich verspricht sich Xiaopeng einen Absatz von mindestens 100.000 Fahrzeugen.