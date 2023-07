"Die Herausforderung ist jetzt, dass ich das Schiff stabil halte, dass es keine Schlagseite kriegt, dass es nicht kentert und dass es keine Risse in der Außenhaut kriegt", so Tober weiter.

Spezialisten vor Ort, 3783 Autos an Bord

Der brennende Autofrachter hat nach Angaben der Reederei indes mehr Autos an Bord als zunächst bekannt. Er habe 3783 Autos geladen, teilte ein Sprecher der japanischen Reederei Kawasaki Kisen Kaisha am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Tokio mit. Die niederländische Küstenwache hatte zuvor von 2857 Autos gesprochen, davon 25 E-Autos.

Der am Dienstagabend ausgebrochene Brand auf der "Fremantle Highway" konnte bislang noch nicht gelöscht werden. "Das Feuer an Bord geht immer noch weiter", gab die niederländische Küstenwache am Donnerstagmorgen bekannt. Spezialisten einer Bergungsfirma seien auf einem Schiff nahe des Unglücksfrachters, um sich ein Bild zu machen. Die Küstenwache kündigte zudem an, die Lage per Flugzeug zu überwachen.