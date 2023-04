Insbesondere der Boom der Elektromobilität führe zu einem enormen Bedarf an den speziellen Chips. Sie seien eine Schlüsselkomponente, hieß es. Bei E-Autos ermöglichen diese Halbleiter demnach größere Reichweiten und effizientere Ladevorgänge, da durch sie deutlich weniger Energie verloren geht. Der Markt für Siliziumkarbid-Chips wächst Bosch zufolge im Jahresschnitt um mehr als 30 Prozent.

Steigende Produktion von Chips für E-Fahrzeuge

Die Übernahme ermögliche es, in noch größerem Maßstab Chips für die E-Mobilität zu fertigen, sagte Konzernchef Stefan Hartung (57). Bosch hat bislang zwei Halbleiter-Fabriken in Dresden und in Reutlingen. Aber nur in Letzterer werden auch Siliziumkarbid-Chips hergestellt. Bis 2027 soll das Produktionsvolumen des neuen US-Standorts laut einem Sprecher mit dem in Reutlingen vergleichbar sein.