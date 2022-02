Autozulieferer im Umbruch Bosch will 80.000 Mitarbeiter umschulen

Bosch steigert seinen Gewinn um rund 60 Prozent. Der Technologiekonzern und Autozulieferer will wegen des Wandels in der Autoindustrie rund 80.000 Mitarbeiter umschulen. Er investiert dafür einen Milliardenbetrag, kündigt der neue Chef Stefan Hartung an.