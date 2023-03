Filiz Albrecht Erste Geschäftsführerin in Boschs Geschichte tritt ab

Die 51-Jährige war 2021 als erste Frau seit 134 Jahren in das Gremium aufgestiegen. An Albrechts Stelle übernimmt Stefan Grosch (56) ihren Sitz und wird Arbeitsdirektor. Bislang war er Mitglied des Bereichsvorstands im Geschäftsbereich Powertrain Solutions, zuständig für kaufmännische Aufgaben. Seit Anfang des Jahres sitzt auch Digitalchefin Tanja Rückert (53) in der Geschäftsführung. Damit besteht das Gremium ab April wieder aus fünf Männern und einer Frau.