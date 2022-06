Unter den ersten fünf im Ranking des Beratungsunternehmens, das sich am Umsatz der Firmen orientiert, finden sich mit Bosch (1.), Continental (3.) und ZF Friedrichshafen (4.) drei deutsche Zulieferer-Konzerne. Wichtigster Aufsteiger im vergangenen Jahr war CATL. Der chinesische Batteriespezialist machte im Vergleich zu 2020 24 Plätze gut und landete mit einem Umsatz von gut 18,1 Milliarden Euro auf Rang zehn. "Dass ein Batterieproduzent in die Top Ten aufrücken würde, ist wenig überraschend", sagt Berylls-Partner Alexander Timmer. "Die Nachfrage nach Akkus war selbst im schwierigen Jahr 2021 so groß, dass CATL in der logischen Folge zu den ganz großen Gewinnern zählt."