Bosch-Chef Stefan Hartung "Bei der Elektromobilität fangen wir wieder bei null an"

In seinem ersten Jahr an der Spitze erlebte der Bosch-Boss vor allem eins: Krise. Nun gibt er ambitionierte, zweistellige Wachstumsziele vor und will trotz Inflation und Transformation auch noch Geld verdienen. Wie stellt er sich das vor?