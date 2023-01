Borgers war eine der größten Firmenpleiten des vergangenen Jahres in Deutschland. Große Automobilhersteller wie Volkswagen, die von Borgers mit Verkleidungen, Dämpfungen und Isolationen aus Naturfasern und Kunststoffen für Innenraum, Motor und Kofferraum beliefert wurden, mussten wegen der leeren Kassen bei Borgers zeitweise um Nachschub bangen. Der Erlös aus dem Verkauf geht überwiegend an die Gläubigerbanken um die Commerzbank, an die große Teile der Vermögenswerte des Familienunternehmens verpfändet waren.