Wichtigster Absatzmarkt BMW will mehr Modelle in China produzieren

Wie andere Hersteller auch verkauft BMW in keinem Land so viele Autos wie in China. Um Handelsbarrieren zu vermeiden und die Fahrzeuge besser an die Kunden anpassen zu können, will der Konzern seine Produktion in der Volksrepublik jetzt weiter ausbauen.