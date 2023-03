Der Automobilhersteller BMW tauscht überraschend seinen Finanzchef aus. Walter Mertl (49) soll im Mai die Nachfolge vom derzeitigen Amtsinhaber Nicolas Peter (60) übernehmen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Peter verabschiede sich nach der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 in den Ruhestand, hieß es von den Münchenern. Peter gehört seit 2017 dem Vorstand an und ist seit über drei Jahrzehnten im Konzern tätig.