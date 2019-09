Eine sinkende Nachfrage, technologische Neuerungen, hohe Investitionskosten und der Handelskrieg sind einige der Herausforderungen, mit denen sich die Autoindustrie aktuell konfrontiert sieht. Die Hersteller suchen nach Antworten und neuen Strategien in einer Phase der Transformation.

In die Zukunft der Autobranche blicken wir auch in unserer aktuellen Podcast-Folge. Zu Gast ist Christian Malorny, Partner in der Unternehmensberatung A.T. Kearney und Chef der dortigen Automobilindustrie-Sparte. Mit manager magazin Redakteur Michael Freitag diskutiert Malorny die wichtigsten seiner sieben Thesen zur Zukunft der Automobilindustrie.

Hören Sie unseren Podcast kostenlos, wo und wann Sie möchten. Die neuen Folgen erscheinen immer freitags auf manager magazin.de und auf Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Einfach den "Folgen"- oder "Abonnieren"-Button drücken und keine Folge mehr verpassen!

Hören Sie mehr aus unserer Reihe "Das neue Auto: Revolution in Deutschlands Kernindustrie":

Folge 1: Was autonomes Fahren wirklich bedeutet.

Folge 2: Wer macht das Rennen beim autonomen Fahren?

Folge 3:Tesla am Scheideweg - was läuft, wo es knirscht.