Das Minus fällt damit aber weitaus geringer aus als in den Vorquartalen, als Lockdowns in China und der Chipmangel dem Unternehmen zu schaffen machten. Vertriebsvorstand Pieter Nota (58) sagte am Montag, BMW sei auf Kurs, die Vertriebsziele für 2022 zu erreichen. In China, dem größten Markt für BMW, legten die Verkäufe von BMW und der Kleinwagenmarke Mini um 5,7 Prozent zu. Auch in den USA verzeichnete die Münchener ein Plus. In Europa gab es hingegen ein deutliches Minus von 11,1 Prozent.