BMW i8 auf der Detroit Motor Show. BMW schaffte ein Plus von 7,2 Prozent, Daimler ein Plus von 21,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Die deutschen Autobauer BMW Börsen-Chart zeigen und Daimler Börsen-Chart zeigen haben im abgelaufenen Monat wieder deutlich mehr Autos in den USA verkauft. Der Autobauer BMW hat dank starker SUV-Nachfrage ein weiteres deutliches Absatzplus auf dem US-Markt erzielt. Im August nahmen die Verkäufe der Stammmarke verglichen mit dem Vorjahreswert um 7,2 Prozent auf 25 505 Neuwagen zu, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Woodcliff Lake mitteilte. Im bisherigen Jahresverlauf steigerte BMW den Absatz um 2,9 Prozent.

Auch für Daimler verlief der Monat August mit Blick auf den US-Markt erfreulich. Mercedes-Benz USA gab für August ein Absatzplus auf 24.771 Fahrzeuge bekannt. Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahresmonat beträgt nach Firmenangaben fast 22 Prozent.

la/dpa/reuters