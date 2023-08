Nicht gut kamen bei den Experten auch die Aussagen von BMW zu den Barmittelflüssen an. So hat der Autobauer die Prognose für den Free Cashflow in diesem Jahr um eine Milliarde Euro reduziert. Der neue BMW-Finanzvorstand Walter Mertl peilt nun im Autogeschäft einen freien Mittelzufluss von mindestens 6 Milliarden Euro an, nachdem sein Vorgänger Nicolas Peter (61) rund 7 Milliarden in Aussicht gestellt hatte. Grund seien höhere Investitionen in den Umbau zur E-Mobilität, aber auch eine höhere Bevorratung zur Sicherstellung der Lieferketten, begründete BMW. Bereits im zweiten Quartal sorgten erhöhte Vorräte für einen Dämpfer, der Free Cashflow in der Autosparte fiel mit 1,2 Milliarden Euro schwächer aus als im ersten Jahresviertel. Investoren sind beim Barmittelzufluss, dem Free Cashflow, empfindlich, weil weniger Geld in der Kasse auch weniger Dividende bedeuten kann.