Saudi-Arabien plant einem Medienbericht zufolge eine zweite Lithium-Verarbeitungsanlage, in der Lithiumhydroxid für BMW hergestellt werden soll. "Ein Großteil der Welt hat Angst davor, was passieren wird, wenn China seine Exporte einstellen würde", sagte Tony Sage, Vorstandsvorsitzender von European Lithium, laut "Financial Times" am Donnerstag. "Das wäre eine Katastrophe für die Energiewende".