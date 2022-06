Wer schaut gelassen auf die Einigung?

Etliche Autokonzerne peilen bereits von sich aus ein früheres Ende des Verbrenners an. So will Volkswagen ohnehin ab 2035 keine neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr verkaufen. Konzern-Chef Herbert Diess (63) zeigt sich darum gelassen angesichts des Verbots ab 2035: "Es kann kommen – wir sind am besten vorbereitet", sagte er am Dienstag vor Mitarbeitenden.

Auch Audi, Ford, Mercedes, Opel und Volvo wollen ab 2030 keine Verbrenner mehr bauen. Einige Autobauer, darunter Mercedes und Ford, hatten im November auf der Weltklimakonferenz in Glasgow offensiv einen Verkaufsstopp für Verbrenner in den führenden Märkten ab 2035 gefordert. Den Vorstoß des EU-Parlaments hatte der Mercedes-Vorstand ausdrücklich begrüßt. "Bis 2030 sind wir bereit, überall dort vollelektrisch zu werden, wo es die Marktbedingungen zulassen", sagte der Leiter des Bereichs Außenbeziehungen des Konzerns, Eckart von Klaeden (56).

Welche Märkte bleiben nach 2035 noch für die Autoindustrie?

Auch außerhalb der EU haben viele Staaten inzwischen Zulassungs- und Verkaufsverbote für Verbrenner oder speziell für Diesel geplant. Besonders lange Übergangsregelungen gibt es in China. Im größten Automarkt der Welt soll ein striktes Verkaufsverbot erst ab 2060 gelten. Allein die Insel Hainan, wo 2021 200.000 Verbrenner verkauft wurden, hat bereits ab 2030 ein Verkaufsverbot für Verbrenner verhängt. In China wurden im Jahr 2021 18,5 Millionen Verbrenner verkauft. Auch in der Autonation USA ist das Verbot noch teilweise weit entfernt. In einigen Bundesstaaten ist der Ausstieg vom Verbrenner erst für 2050 geplant. Betroffen wären davon 3,7 Millionen Fahrzeuge.