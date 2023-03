Der Münchener Autobauer BMW setzt auf Elektroautos und Oberklassewagen und stellt sich für das laufende Jahr auf Wachstum ein. Der Absatz dürfte insgesamt leicht zulegen, die Preise dürften stabil bleiben, teilte BMW am Mittwoch mit. Schon in den ersten beiden Monaten sei eine deutlich höhere Nachfrage nach Elektroautos zu spüren gewesen, insbesondere in China sei es kräftig aufwärts gegangen.