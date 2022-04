BMW bringt im November seine neue Luxuslimousine auf den Markt – erstmals auch in einer vollelektrischen Variante als i7. "In China wird der vollelektrische i7 eine sehr wichtige Rolle spielen", sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota (57) bei der Premiere der Fahrzeuge in München. Auch an der West- und Ostküste der USA und in Teilen Europas erwarte er einen hohen Anteil der E-Variante an den Verkäufen. Das Topmodell hat bis zu 625 Kilometer Reichweite.