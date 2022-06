Elektrische Antriebe BMW investiert eine Milliarde Euro in Steyr

Ab 2025 sollen am BMW-Standort in Steyr die E-Antriebe der nächsten Generation entstehen. Dafür investiert der Automobilhersteller rund eine Milliarde Euro. Durch die geplante deutliche Kapazitätserweiterung bleibt das Werk in Österreich der führende Antriebsstandort von BMW.