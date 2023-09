Milliardeninvestition BMW baut Elektro-Minis künftig auch in England

BMW erklärte, zunächst sollen elektrische und konventionell angetriebene Fahrzeuge in dem mehr als 100 Jahre alten Werk gemeinsam produziert werden. Ab 2030 sollen dann nur noch elektrische Autos gebaut werden. Insgesamt werde BMW dann mehr als drei Milliarden Pfund in die Werke Swindon, Hams Hall und Oxford investiert haben. BMW-Chef Oliver Zipse (59) hatte in der Vergangenheit wiederholt gewarnt, den Schwenk zur Mobilität zu überstürzen, und sich gegen ein frühes Verbrenner-Aus in Deutschland ausgesprochen. Der vermeintliche "Elektrobremser" Zipse fördert aber zugleich auch die Entwicklung neuer elektrischer Modelle.