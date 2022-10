BMW will bis 2030 in seinem Werk in Spartanburg mindestens sechs vollelektrische Modelle fertigen. Die dafür nötigen Batteriezellen bezieht BMW aus South Carolina und zwar von der Firma Envision AESC, die wiederum in dem Bundesstaat eine neue Batteriezellfabrik errichten will. In Spartanburg werden seit fast drei Jahrzehnten BMW-Fahrzeuge gefertigt. Dort arbeiten laut BMW über 11.000 Menschen.