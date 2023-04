Die Aktie von BMW rückte gegen Mittag um rund 2,2 Prozent auf 100,76 Euro vor und zählte damit zu den stärksten Werten im Dax, der Leitindex selbst kletterte zeitgleich um etwa ein halbes Prozent.

Neben den neuen 7er-Verbrennermodellen in der Oberklasse und dem erneuerten SUV X7 seien vollelektrische Fahrzeuge ein Wachstumstreiber. In den ersten drei Monaten des Jahres steigerte BMW den Absatz an Elektroautos über alle Marken hinweg um 83 Prozent auf 64.647 Stück. Die Marke BMW verkaufte mit fast 56.000 Wagen mehr als doppelt so viele E-Autos wie im Vorjahresquartal.