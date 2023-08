Quartalsbilanz BMW enttäuscht mit Free Cashflow

Auch in China, dem drittwichtigsten Markt für BMW, steigerte der Konzern nach eigenen Angaben den Absatz um 3,6 Prozent. Wie alle deutschen Autohersteller hat BMW dort mit der immer stärker werdenden Konkurrenz durch heimische Hersteller wie BYD, aber auch durch Tesla, zu kämpfen. BMW habe die globalen Preise für seine rein elektrischen Modelle stabil gehalten, sagte Vorstandschef Zipse in einer Telekfonkonferenz und fügte hinzu, dass das Unternehmen derzeit "ziemlich zufrieden" sei mit seinen Verkaufspreisen in China.

Rendite- und Absatzprognose erhöht

Der Konzern hatte sich bereits am Dienstag für das Gesamtjahr höhere Ziele gesteckt. Demnach strebt BMW im Autogeschäft für das laufende Jahr eine operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 9 bis 10,5 Prozent an, zuvor lag die Prognose bei der langjährigen Spanne von 8 bis 10 Prozent. An dem von Tesla angezettelten Preiskampf in China will sich BMW nach eigenen Angaben nicht beteiligen. Finanzvorstand Walter Mertl sprach von "Preisdisziplin".