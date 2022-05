Die Vollkonsolidierung des China -Geschäfts hat beim Münchner Autobauer BMW zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Quartal geführt. Hinzu kam die weiterhin hohe Nachfrage nach Premiumfahrzeugen, welche die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen nach oben treibt. "Die Stärke und die Resilienz der BMW Group zeigen sich gerade in einem herausfordernden Umfeld", sagte BMW-Chef Oliver Zipse (58). Die BMW-Aktie klettert im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 2,3 Prozent.

BMW hatte im Februar grünes Licht für die seit längerem geplante Übernahme der Mehrheit am chinesischen Gemeinschaftsunternehmen mit Brilliance erhalten. Dadurch kommt es zu einem Buchgewinn in Milliardenhöhe. BMW kann nach der Übernahme die Zahlen in China voll konsolidieren.