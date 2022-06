Während in der Ukraine Menschen sterben und der Westen Putins Kriegsmaschine durch ein Öl-Embargo stoppen will, spielen die Mineralölkonzerne wie Shell, BP, Saudi Aramco Milliardengewinne auf Rekordniveau ein. Der Krieg in der Ukraine liefert ihnen die Argumente, die Benzinpreise an den Tankstellen in die Höhe zu treiben. Selbst der staatlich finanzierte Tankrabatt hat daran nichts Grundsätzliches ändern können. Die Folge: Die Politik diskutiert, ob sie die Extra-Gewinne der Mineralölkonzerne wieder abschöpfen kann.